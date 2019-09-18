Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Краснодаре

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Сильный ветер валит деревья и уличные указатели в городе.В среду, 18 сентября, а также ночью и утром 19 сентября в Краснодаре действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По данным краевого МЧС, ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.

С утра 18 сентября шквальные порывы ветра валят деревья и уличные указатели в Краснодаре. Так, большое дерево рухнуло возле магазина «Магнит» в центре Краснодара, на улице Буденного. Кроме того, очевидцы в соцсетях сообщают, что дерево упало на игровую площадку детского сада в микрорайоне Гидростроителей.

Напомним, накануне жительницу Краснодара придавило упавшее дерево. Женщина получила перелом ноги.

Как сообщал «Югополис», 9 сентября сильный ветер повалил дерево находившееся на территории детского сада № 48 на улице Красной, 167. В это время на прогулке находилась ясельная группа. Пострадали две двухлетние девочки и воспитатель. Один ребенок скончался, второй ребенок и воспитатель были госпитализированы. В отношении заведующей детсадом возбуждено уголовное дело.

Источник: http://www.yugopolis.ru/