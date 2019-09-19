/Общество/

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Министерство юстиции РФ совместно с Федеральной службой судебных приставов разработала концепцию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности».

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Кроме того, по новому закону в реестре ФССП должны будут находиться не только коллекторы, но и любые другие организации, которые взыскивают долги: банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, операторы связи, управляющие и ресурсоснабжающие компании, операторы по обращению ТКО. Нахождение в реестре позволит им встречаться и звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать «робота-коллектора». В противном случае можно будет только отправлять письма по почте, по электронной почте и через личный кабинет.

Источник: www.kommersant.ru/

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Категория: Новости / Общество

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