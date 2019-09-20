В Новороссийске полицейские провели акцию «Госуслуги - это просто и удобно!»

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С целью популяризации получения государственных услуг в электронном виде сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску провели для участников «ярмарки вакансий», состоявшейся в городском театре, акцию «Госуслуги – это просто и удобно!».

В рамках мероприятия полицейские рассказали посетителям, какие именно государственные услуги предоставляют органы внутренних дел и как можно сэкономить личное время при получении госуслуг, обратившись через Единый портал www.gosuslugi.ru.

Участники акции узнали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде: отсутствие очередей, возможность 30% скидки при оплате госпошлины, осуществление предварительной записи на получение госуслуг через Единый портал, телефонную связь и сеть Интернет.

Сотрудники разъяснили присутствующим алгоритм получения государственной услуги по линии выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и напомнил, что заявление, поданное через Единый портал, обладает той же юридической силой, что и поданное лично.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску