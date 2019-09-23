24 сентября пройдет первый этап кулинарного конкурса профессионального мастерства среди шеф-поваров «Золотой половник»

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В отборочном туре, который пройдет на базе отеля «Приморья» примут участие 18 геленджикских шеф-поваров.

Участникам предстоит удивить членов жюри, представив домашнюю заготовку – холодную закуску. Каждому конкурсанту предстоит приготовить 6 порций одного блюда.

Вкусовые качества, оригинальность рецепта, методика приготовления и презентация блюда – вот главные критерии оценки конкурсных работ. По итогам отборочного этапа в финал гастрономического конкурса, который состоится 10 октября, попадут только 6 участников.

Начало мероприятия в 9.00. Вход свободный.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик