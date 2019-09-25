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Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов.
Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» предложил Минюст.
Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Приставам, проверяющим законность перепланировки или установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, в случае, если иначе в него попасть невозможно. Также приставы смогут разрушать конструкции, которые мешают проникнуть в дом.
Источник: www.gazeta.ru/