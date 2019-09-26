В Оренбурге обсудили меры по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции

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24 сентября 2019 года в Торгово-промышленной палате Оренбургской области состоялся Круглый стол «Профилактика роста производства и оборота нелегальной подакцизной продукции».

В мероприятии, организованном «БАТ Россия» и пивоваренной компанией «Балтика» (часть Carlsberg Group) при поддержке Торгово-промышленной палаты Оренбургской области, приняли участие представители Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленных товаров в Оренбургской области, профильных министерств, комитетов и ведомств, органов законодательной власти, Управления МВД по Оренбургской области, Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, таможенной службы, бизнес-структур, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, общественных организаций и торговых сообществ.

Участники встречи обсудили проблему оборота нелегальной табачной и пивоваренной продукции в России, познакомились с опытом борьбы с ней других регионов. За последние годы объем нелегальной табачной продукции в России существенно вырос, обозначились новые риски, связанные с возможностью роста теневого сегмента в таких прозрачных отраслях как, например, пивоваренная. Нелегальная продукция наносит ущерб добропорядочным производителям, законопослушным торговым точкам, бюджету страны, потребителям.

За последние три года объем нелегальной табачной продукции в России вырос почти в 10 раз с 1,2% до 10,3%, согласно данным агентства Kantar.

«Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей из-за нелегальной торговли табачными изделиями. По оценкам «БАТ Россия», в 2018 году государственный бюджет недополучил более 60 млрд. рублей налогов из-за роста табачной контрабанды и контрафакта. Нелегальная продукция замещает легальную – в этом главный урон для бизнеса производителей. Объём нелегального рынка сигарет уже составляет 10,3% от общего объёма табачного рынка. Примерно на столько сократился объём легального рынка сигарет. Это означает, что в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на нелегальную продукцию», – объяснил руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей "БАТ Россия" Игорь Черкасский.

Продажи нелегальных сигарет на российском рынке растут из-за повышения цен на легальную табачную продукцию, связанных с увеличением акциза. В странах Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) сохраняются низкие акцизы на сигареты. В то время, как средняя цена пачки сигарет в России составляет 105 рублей, цены на нелегально ввезенную продукцию из стран ЕАЭС (Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Армения) в нашей стране начинаются от 30 рублей за пачку сигарет.

Доля нелегальных сигарет в общем объеме табачного рынка Оренбургской области в начале 2019 года составила 20%. Данный показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом (14,4% по данным Kantar за 1 кв. 2018 года) и почти в 2 раза превышает среднее значение по Российской Федерации.

Структура нелегального рынка Оренбургской области объясняется географическим расположением – на востоке и юге область непосредственно граничит с Казахстаном. Основную массу сигарет в регионе составляют сигареты, произведенные для законной реализации на территории Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, но предложенные к продаже в магазинах Оренбургской области без уплаты акцизного сбора в России. Часть нелегального рынка области состоит из контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов, Болгарии и Сербии, которые попадают на территорию региона через Казахстан и далее распространяются вглубь страны.

Важным фактором развития нелегальной торговли также является тот факт, что через Оренбургскую область проходят федеральные магистрали, связывающие крупные города из разных федеральных округов России. Сотрудники МВД и пограничной службы успешно пресекают транзитные каналы поставок и сбыта табачной продукции без акцизных марок. Так, в марте 2019 года был задержан автомобиль с незаконно ввозимой на территорию России табачной продукцией и изъято свыше 920 000 шт. нелегальных сигарет, а в феврале 2019 года полицейские завершили расследование уголовного дела о крупном ввозе нелегальных сигарет, в ходе которого было изъято из оборота 1 900 000 шт. нелегальных сигарет.

«Для того чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России, переломить тенденцию и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, лицензирование производства, контроль за оборотом производственного оборудования, повышение эффективности и совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики. Введение минимальной цены за пачку сигарет, по аналогии с алкоголем, в дополнение с введением обязательной цифровой маркировки стало бы маркером, проводящим четкую границу между легальным и нелегальным продуктом и, как следствие, способствовало эффективности реализуемых правоприменительных мер», - комментирует Владимир Васильев, управляющий по защите торговых марок – ЕАЭС, аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Пивоваренная отрасль на протяжении многих лет обеспечивала 100% собираемость акцизов, в отрасли отсутствовал «серый» рынок. Приравнивание пивоваренной продукции к крепкому алкоголю и усиление законодательного давления создали предпосылки для появления незаконного оборота пива. По разным оценкам размер нелегального сегмента составляет до 7-8%*

По данным экспертов драйверами нелегального оборота пива на территории РФ является уклонение производителей от уплаты акцизов и нелегальный ввоз пива из Казахстана. И в том и в другом случае нелегальная продукция поступает на российский рынок, минуя систему ЕГАИС, и формирует цепочку незаконного оборота. При этом, как отмечают участники отрасли, контрафакт на рынке отсутствует полностью просто по причине сложности технологического процесса и дороговизны ингредиентов.

Перераспределение рынка в пользу нелегальных производителей может негативно сказаться на добросовестных игроках, приведет к снижению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

13 сентября на форуме пивоваров в Москве участники рынка, члены союза пивоваров России сошлись во мнении о необходимости значительно усилить работу в части профилактики серого рынка пивоваренной продукции и тем самым защитить интересы добросовестных участников рынка. При этом для эффективной профилактики необходимо объеденить усилия власти и бизнеса. Во многих регионах уже ведется активная работа: созданы рабочие группы и профильные комиссии по выработке плана совместных инициатив. В рамках круглого стола в Оренбурге участниками также был предложен ряд мер по обеспечению продуктивного взаимодействия производителей, предприятий торговли, органов власти в регионе и усиления контроля за оборотом нелегальной пивоваренной продукции.



«Как показывает практика, меры по ужесточению регулирования оказывают влияние исключительно на участников рынка, действующих в правовом поле. Пока сдерживает рост нелегального рынка пива только сложность технологического процесса и дороговизна ингредиентов. По этой же причине на пивоваренном рынке не найти суррогатов. Тем не менее, нелегальное производство и оборот пива имеют место, и мы видим в этом риски», – представитель ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Максим Скивко, вице-президент Ассоциации Малоформатной Торговли также высказал мнение о том, что зачастую излишнее регулирование приводит к противоположным результатам. В частности, даже после введения запрета в Оренбургской области на продажу разливного пива в жилых домах, торговля пивом продолжается, только уже формате «псевдообщепита»

Татьяна Рощенко, начальник отдела торговли, питания и услуг Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области отметила, что областным правительством создана Комиссия по незаконному обороту промышленной продукции, при комиссии есть рабочие группы по борьбе с нелегальной подакцизной продукцией, в них входят представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Работа ведется на регулярной основе. «Теперь мы пригласим и бизнес к участию в совместной работе и обязательно учтем все предложения по борьбе с нелегальным оборотом табачной и алкогольной продукции», - подчеркнула Татьяна Рощенко.

Участники Круглого стола подчеркнули важность участия жителей региона в информировании правоохранительных и контрольно-надзорных органов о местах реализации нелегальной продукции. Для этого разработано мобильное приложение «Патруль качества». С его помощью граждане могут сообщать в соответствующие органы о продаже контрафактных товаров, в том числе и нелегальной табачной и алкогольной продукции. Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах: Патруль качества в App Store; Патруль качества в Google Play Market.

Предложения участников Круглого стола будут направлены руководителям профильных государственных ведомств и лягут в основу отчета, который будет выпущен по итогам проведения аналогичных Круглых столов в ряде регионов России.

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Тамара.п

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