Во дворах столицы Кузбасса установлены новые контейнеры для сбора ПЭТ-тары

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Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, продолжает в Кузбассе реализацию проекта по раздельному сбору отходов упаковки «Принеси пользу своему городу». Партнером компании, ООО «ВторЭкосервис», при поддержке Регионального оператора "Чистый Город Кемерово" в жилом комплексе "Цветной бульвар" областной столицы установлены два десятка новых контейнеров для сбора и дальнейшей передачи в переработку ПЭТ-тары.

В минувшую пятницу новые контейнеры, установленные в ходе реализации проекта «Принеси пользу своему городу», пополнили кемеровскую инфраструктуру по раздельному сбору мусора. С каждым годом всё больше кузбассовцев проявляют экологическую осознанность, сортируя бытовые отходы для передачи в дальнейшую переработку. За несколько лет под эгидой регионального оператора «Чистый город Кемерово» в столице Кузбасса установлено более 500 контейнеров, собранные отходы из которых не попадают на мусорный полигон, а направляются в переработку.

Павел Арбатский, менеджер по рециклингу в регионе Сибирь ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: «Мы считаем крайне важным создание условий для раздельного сбора и вторичной переработки отходов. Поэтому, совместно с партнерами, продолжаем развитие проекта не только в городах присутствия заводов компании, но и стремимся снизить экологическую нагрузку и сформировать культуру ответственного отношения к окружающей среде жителей и других сибирских городов. Уже более пяти лет наша компания принимает непосредственное участие в создании системы раздельного сбора отходов. И мы будем продолжать работу в этом направлении».

Пивоваренная компания «Балтика» как часть Carlsberg Group, следует модели бизнеса, основанной на принципах экономики замкнутого цикла. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу», направленного на реализацию Цели «Ноль углеродного следа» программы устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего, компания стремится к уменьшению объемов образования отходов упаковки и обеспечения их переработки. К 2030 году компания ставит себе задачу снизить углеродный след от отходов упаковки на 30%.

С 2013 года компания устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов, инвестировав в проект около 50 миллионов рублей. Сейчас «принеси пользу своему городу» реализуется в 50 городах России. Все собранные с помощью отраслевых и региональных операторов отходы (ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон и пр.) прессуются и направляются на переработку.

Евгений Данилов, руководитель компании «Вторэкосервис»: «Проект реализуется в рамках формирования в столице Кузбасса культуры по обращению с бытовыми отходами. В партнёрстве с региональным оператором мы планируем продолжить развитие в регионе инфраструктуры для раздельного сбора, например, строительство большого сортировочного центра, где будут перерабатываться все твердые бытовые отходы города Кемерово. Сегодня таким же образом можно утилизировать не только пластик, но и стекло, алюминий, полиэтиленовые мешки. К слову, в установленные контейнеры можно опускать не только ПЭТ-бутылки, но и флаконы от бытовой химии и косметики и пластиковые части домашней утвари. Я призываю кемеровчан присоединяться к раздельному сбору отходов — это важный шаг для всех нас, который поможет улучшить экологическую ситуацию в стране».

Тамара Соболевская.

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