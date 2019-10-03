К депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому избиратели приходят не только с проблемами, но и обращаются со словами благодарности

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Нина Анохина обратилась в редакцию газеты «Зори» с просьбой помочь выразить слова благодарности депутату Государственной Думы РФ Владимиру Синяговскому. Ее история началась в 2016 году.

Тогда, многодетная семья Анохиных из Северского района получила земельный участок. Как и полагается, взяли разрешение на строительство, залили фундамент. И только после этого стало известно, что под фундаментом будущего дома проходит газопровод среднего давления. Конечно, самостоятельно, решить такую проблему семья не могла.

Более двух лет они искали помощи в различных инстанциях, а в начале сентября этого года Нина Анохина пришла со своей бедой на прием к депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому. Результат не заставил себя долго ждать. Меньше чем через месяц завершены все работы. Трубу вынесли из-под фундамента и пустили в обход участка. Газоснабжение восстановлено. И уже сегодня семья Анохиных может продолжить строительство долгожданного дома.