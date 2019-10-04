Экологическое бедствие. В Крыму начались масштабные проверки Семиколодезянской нефтебазы

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На востоке Крыма начались масштабные проверки деятельности Семиколодезянской нефтебазы, которая производит битумные нефтепродукты вблизи жилых домов райцентра Ленино. В противостоянии местных жителей с собственником химического предприятия наметились долгожданные перемены.

После огласки проблемы на уровне федеральных СМИ, проблему райцентра Ленино взял на контроль вице-премьер совета министров Крыма Павел Королёв. Во время выездного заседания правительства Крыма, которое состоялось в Ленинской районной администрации 19 сентября 2019 года, чиновник поручил профильным ведомствам принять меры, позволяющие разрешить сложившуюся в посёлке ситуацию.

Также рассматривалась возможность прекращения хозяйственной деятельности ООО «БК-Терминал» вследствие негативного воздействия на окружающую среду, либо переноса нефтебазы за пределы населённого пункта.

К проверке привлечены сотрудники Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и министерства экологии Крыма. По информации инспекции экологического надзора, выходом на место были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха при эксплуатации нефтебазы ООО БК-Терминал».

Прокуратура сообщает: предприятие химической промышленности не имеет лицензию на эксплуатацию опасного производства.

Работы производятся на территории площадки по хранению и перевалке нефти, принадлежащей на праве собственности предприятию ООО «БК-Терминал», хозяином которого является московский бизнесмен Андрей Хорошилов.

По данным прокуратуры, объект внесён в государственный реестр опасных производств, и ему присвоен второй класс опасности. Но, несмотря на это, производство битума и перевалка нефтепродуктов осуществляется в сотне метров от жилых домов, а ядовитые пары разносятся далеко за пределы предприятия.

Вблизи нефтебазы стоит неприятный запах мазута, сероводорода и битума. Люди жалуются на головные боли, бессонницу, аллергический кашель и металлический привкус во рту. Стоит отметить, что в пределах санитарно-защитной зоны проживает несколько тысяч человек. Там находится больница, детский садик, музыкальная школа, отдел судебных приставов и прокуратура.

Следуя логике федерального законодательства – все жилые дома и государственные учреждения необходимо переселить в безопасное место. По мнению общественников Ленино, дальнейшая эксплуатация опасного производства ставит под угрозу жизнь и здоровье местного населения. Однако владельцы нефтебазы категорически не согласны с такими заявлениями.

«Если вы посмотрите карту, то увидите, что нефтебаза находится не в центре Ленино, а на окраине, в промзоне. Наша компания имеет прямое отношение к строительству федеральной трассы «Таврида» – мы ведем поставки ГСМ для техники, которая там работает», – говорит Андрей Хорошилов.

Вместе с тем, общественный актив Ленино обращает внимание главы региона на обстоятельства продажи земельного участка собственнику нефтебазы по существенно заниженной цене. Редакции сайта «Антифашист» стало известно о том, что осенью 2016 года депутатский корпус местного поселкового совета разрешил продажу данного земельного участка площадью 41,96 тыс. квадратных метров путём заключения договора купли-продажи с ООО «БК-Терминал» без проведения конкурсной процедуры.

Тогда земельный участок оценили и продали за 11,43 млн. руб., в то время как его нормативная цена составляла 26,77млн. руб. Считается, что рыночная цена участка, согласно постановления правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 «О порядке определения нормативной цены», не могла быть ниже 33,43 млн. руб.

Также вызывает сомнение легитимность строительства объектов второго класса опасности на данном земельном участке. Как сообщают источники, близкие к районной администрации, собственник нефтебазы не получал градостроительный план земельного участка в отделе архитектуры и градостроительства на момент строительства терминала.

Понятно, что под сомнение ставятся не только все этапы выполнения проектных работ, согласований и получения разрешения на строительство. Под сомнение ставится сам ход выполнения строительно-монтажных работ, ввод в эксплуатацию объектов повышенной опасности, эксплуатация которых требует обязательного лицензирования.

Среди прочего вызывает недоумение бездействие сотрудников районной прокуратуры, которые в течение нескольких лет не замечали масштабы надвигающейся проблемы и не принимали надлежащие меры реагирования. Ведь осуществление предпринимательской деятельности без оформления лицензии влечёт за собой уголовную ответственность.

Напомним, Семиколодезянскую нефтебазу выкупили российские инвесторы в 2015 году. Через год ими был выкуплен земельный участок под нефтебазой. Одновременно с этим начались работы по модернизации предприятия с целью увеличения объёмов перевалки нефтепродуктов.

Согласно данных спутниковой фотосъёмки, за три года на данном участке было построено шесть объектов капитального строительства, среди которых следует выделить сливо-наливную эстакаду, установку по производству битума из мазута (НПЗ), а также резервуары для хранения нефтепродуктов.

Крым, Керчь, Михаил Днепровский

Источник: Предложи новость