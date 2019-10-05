В Геленджике пройдет большой казачий праздник

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В рамках региональной недели депутат Госдумы, казачий полковник Владимир Синяговский провел рабочую встречу с атаманом районного казачьего общества Геленджика Константином Зыряновым.

Атаманы обсудили итоги курортного сезона. Владимир Синяговский поблагодарил казаков Геленджика за большую работу по охране общественного порядка в городе-курорте. "Все отдыхающие отмечают роль дружинников-казаков в обеспечении безопасного отдыха на Черноморском побережье," - уточнил депутат.

Затем Константин Зырянов доложил о ходе подготовке к празднованию Дня образования Кубанского казачьего войска. Атаман Геленджика пригласил Владимира Ильича на праздник Черноморского казачьего округа, который состоится в Геленджике 12 октября.