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Малые села Туапсинского района отметили дни образования

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский в рамках региональной недели посетил малые села Тенгинка, Шепси и Вельяминовское Туапсинского района и поздравил земляков с праздниками поселений.

Широкое народное гуляния и празднование дней снования организовали местные власти.

"Здесь живут трудолюбивые, добрые люди, настоящие патриоты России. Местное население показывает пример всем как можно выстроить межнациональный мир и взаимодействие," - обратился к избирателям Владимир Синяговский.

Кстати, село Тенгинка было образовано в 1838 году, оно является ровесником города Новороссийска. В 1888 году первые упоминания о селе Шепси мы находим в архиве. Село Вельяминовское было образовано в Советское время в 1984 году.

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Категория: Новости / Общество

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