В Новороссийске перед судом предстанут трое обвиняемых в кражах

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Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Республики Адыгея в возрасте 20 и 52 лет, а также их знакомого - 40–летнего жителя Крымского района по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С заявлением о хищении строительных инструментов и оборудования из принадлежащего ему строящегося домовладения в полицию обратился местный житель. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

На следующий день в отдел полиции поступил еще один звонок от другого местного жителя. Мужчина сообщил, что в его строящемся домовладении установлена сигнализация с датчиком движения. После того, как на его мобильный телефон пришел сигнал оповещения с текстом «тревога», он направился на строительную площадку. Подъезжая к дому, заявитель обратил внимание на красный автомобиль ВАЗ 2107, двигающийся во встречном направлении. Мужчина запомнил государственный регистрационный знак транспортного средства и сообщил полицейским.

Получив информацию, правоохранители составили ориентировку на розыск указанного автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам полиции.

Через несколько часов сотрудники ДПС на одной из автодорог Новороссийска обнаружили транспортное средство, схожее по описанию с разыскиваемым. В салоне автомобиля, на котором передвигались трое мужчин, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное накануне имущество, которое позже в полном объеме вернули законному владельцу. Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в отдел полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску