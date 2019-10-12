Банк ДОМ.РФ предоставит кубанскому застройщику кредит в размере 1,3 млрд руб.

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Эти средства в рамках подписанного соглашения о проектном финансировании пойдут на строительство жилого комплекса «Южный» в Новороссийске.

ЖК «Южный», на строительство которого кредит от Банка ДОМ.РФ получит компания «СтройБизнесЮг», представляет собой многоквартирный жилой комплекс в Южном районе Новороссийска общей площадью свыше 49 тыс. кв. м, состоящий из пяти многоэтажных домов.

Проектом предусмотрено строительство детской и спортивной площадок и рекреационных зон, а также благоустройство и озеленение придомовой территории. Срок сдачи объекта запланирован на II квартал 2021 года.

Юг России традиционно входит в число лидеров по объему жилищного строительства в стране, — отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина. На сегодняшний день на территории Южного федерального округа с использованием счетов эскроу уже строится более 1,6 млн кв. м жилья, проинформировала топ-менеджер.

«Мы уверены, что переход на новую модель финансирования обеспечит застройщикам устойчивое конкурентное преимущество, и готовы оказывать им максимальное содействие», — резюмировала Анна Авдокушина.

«Отраслевая экспертиза банка ДОМ.РФ стала для нас определяющим фактором при выборе партнера для реализации проекта, — подчеркнул руководитель «СтройБизнесЮг» Виталий Марченко. — Доступ к специализированным сервисам и продуктам уполномоченного банка позволил нам не только гарантировать бесперебойное финансирование проекта, но и обеспечить полноценный финансовый контроль его реализации на всех уровнях строительной кооперации».

По словам Марченко, поддержка уполномоченного банка помогла компании оперативно адаптироваться к новым условиям рынка и выстроить фундамент для дальнейшего развития бизнеса.

Источник: https://erzrf.ru/news/bank-domrf-predostavit-strukture-krupnogo-kubanskogo-zastroyshchika-kredit-v-razmere-13-mlrd-rub