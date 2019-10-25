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В Туапсинском районе благодаря вмешательству прокуратуры ветеран Великой Отечественной войны получил благоустроенное жилье

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны по вопросу обеспечения жилым помещением.

Установлено, что участник войны совместно со своим сыном проживал в ветхом домовладении на территории Туапсинского района, в котором в августе 2019 года произошел пожар.

При этом органом местного самоуправления своевременных мер по надлежащему обеспечению пострадавшего жильем не принято.

После вмешательства органов прокуратуры ветерану предоставлен благоустроенный жилой дом в Туапсинском районе.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-tuapsinskom-rayone-blagodarya-vmeshatelstvu-3

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Категория: Новости / Общество

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