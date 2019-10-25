В Туапсинском районе благодаря вмешательству прокуратуры ветеран Великой Отечественной войны получил благоустроенное жилье

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Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны по вопросу обеспечения жилым помещением.

Установлено, что участник войны совместно со своим сыном проживал в ветхом домовладении на территории Туапсинского района, в котором в августе 2019 года произошел пожар.

При этом органом местного самоуправления своевременных мер по надлежащему обеспечению пострадавшего жильем не принято.

После вмешательства органов прокуратуры ветерану предоставлен благоустроенный жилой дом в Туапсинском районе.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-tuapsinskom-rayone-blagodarya-vmeshatelstvu-3