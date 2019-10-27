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Фестиваль домашних  животных «Верные сердца» пройдёт в Геленджике

Для всех любителей животных в Геленджике устроят праздник.

 

Выставка-конкурс породистых собак будет интересна не только  тем, кто воспитывает и обучает  своих питомцев, но и тем, кто просто любит мохнатые уши, лапы, и хвосты!  Проведёт конкурс Кинологический племенной центр «Хрустальная бухта».

Пройдёт в рамках Фестиваля и благотворительная ярмарка  животных.  Если у вашего питомца появилось потомство и вы не знаете,  куда малышей деть, приносите на ярмарку. Обращаем внимание на то, что на ярмарку  допускаются животные прошедшие ветеринарный осмотр и привитые от бешенства!

Сколько добра, сколько преданности и искренности принесёт в вашу семью четвероногий друг, которого вы заберёте домой.  Каждое живое существо нуждается в доме и внимании. Не сомневайтесь, за ваше великодушие «усыновлённый»  пёс или котёнок  отблагодарят  преданностью всей семье.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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