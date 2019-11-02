В Горячем Ключе решили «застарелый» вопрос о передаче земли муниципалитету

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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский регулярно проводит встречи с избирателями своего округа.

В Горячем Ключе такая работа проходит особенно эффективно благодаря тесному сотрудничеству с администрацией города. Как отметил парламентарий, вопросы, с которыми приходят на встречи жители муниципалитета, решаются оперативно, с максимально возможным учетом всех пожеланий граждан:

— С удовольствием отмечаю, что в Горячем Ключе удается решать массу проблем, в том числе достаточно застарелых и сложных в юридическом плане. Например, совсем недавно, на совещании в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края было предложено решение по передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. Речь идет о земле, на которой расположены многоквартирные дома по ул. Вокзальная, гаражный кооператив «Железнодорожник», частные дома, и многие другие объекты инфраструктуры. Для передачи земли муниципалитету нужно будет сделать межевание участка, на котором сейчас находится «Горячеключевской технологический техникум». Документация для межевания уже готовится. С передачей земли в муниципальную собственность у администрации города появятся более широкие возможности по созданию комфортных условий жизни в этом микрорайоне, — отметил Владимир Синяговский.

Источник: http://gkgazeta.ru/2019/11/02/v-goryachem-klyuche-reshili-zastarelyj-vopros-o-peredache-zemli-municipalitetu/