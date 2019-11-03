Рыболовы защищают свои права

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Руководители рыболовецких хозяйств Краснодарского края встретились с депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия», представляющим в российском парламенте Краснодарский край, Владимиром Синяговским. На встрече обсуждалась проблемы сельхозпредприятий, за которыми закреплены рыбопромысловые участки в Азовском море.

Они имеют богатый опыт выращивания малька, сеголеток и ловли рыбы и при этом у них в последнее время нет возможности для нормальной работы.

История создания рыболовецких хозяйств на Кубани уходит своими корнями в 30-е годы прошлого века. Работники предприятий занимались добычей морской аквакультуры, выращивали прудовую рыбу, зарыбляли пруды, очищали лиманы от болотной травы, проводили мелиорационные работы по очистке каналов. Это позволяло сохранять экологическое равновесие в системе Сладковской-Черноерковской группы лиманов и обеспечивать репродуктивность рыбы. На встрече в частности обсуждалась ситуация сложившаяся с рыболовецкими предприятиями.

Напомним, что в 1958 году Постановлением совета министров РСФСР с целью сохранения поголовья дикого кабана и болотной водоплавающей птицы на территории района был образован государственный природный заказник федерального значения «Приазовский» и сегодня входящий в ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова» Минприроды России.

В 90-е годы Положение о заказнике было согласовано с администрацией Краснодарского края и утверждено департаментом охотничьих ресурсов министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В документе особо оговаривался статус территории – она не изымалась из хозяйственного пользования.

Сегодня Заказник входит в состав Ахтаро-Гривенской системы лиманов Восточного Приазовья, включенной в Список находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение. До недавнего времени здесь работали более 2500 субъектов, на основе права собственности и аренды земельных участков и водного фонда.

Однако в 2010-м году Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации было принято положение о государственном природном заказнике федерального значения «Приазовский». В соответствии с ним рыбохозяйствам и рыболовам запрещается заниматься промысловыми и иными работами. Положением запрещается проводить реконструкцию и ремонт хозяйств. Лиманы опустели, сейчас зарастают болотными травами, что может привести к их гибели. Не имея работы, люди навсегда уезжают из родных сел. Территории приходят в запустение, что может привести к их умиранию.

Депутат Государственной думы Владимир Синяговский проинформировал собравшихся, что по его депутатскому запросу было проведено совещание в Федеральном агентстве по рыболовству. Совещание проводил заместитель начальника ведомства Василий Соколов. На совещание были приглашены представители всех заинтересованных сторон – Минприроды, департамента природопользования Краснодарского края, ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова», совхоза им. Карла Маркса.

На совещании было принято решение найти компромисс между интересами рыболовецких хозяйств и действующим природоохранным законодательством. Кроме того, специалисты профильных министерств и ведомств совместно с представителями заповедника, рыболовецких хозяйств и краевого управления проанализируют ситуацию и внесут свои предложения по её нормализации.

— На основе этих предложений нами будут разработаны поправки в соответствующие законодательные акты, — отметил Владимир Синяговский. — Возможно, будет необходимо изменить соответствующие пункты Положения, который препятствуют нормальной работе рыбаков. Мы не имеем права допустить, чтобы сложившаяся и работающая инфраструктура рыболовецкой отрасли в Краснодарском крае была разрушена. Многие предприятий являются «градообразующими» и от их успешного труда зависит не только экономическое, но и социальное благополучие жителей Приазовья.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/11/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/