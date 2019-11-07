ФГИС «Меркурий» позволил выявить предприятие по сбору молока в личных подсобных хозяйств без сопроводительных документов

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Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проведения внеплановой выездной проверки ССП СПК «ДОК», осуществляющего деятельность в сфере сбора молока сырого у личных подсобных хозяйств, были выявлены нарушения действующего ветеринарного законодательства РФ.

Из анализа предоставленных документов, а также анализа оформленных ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», выявлено, что закупка молока сырого у личных подсобных хозяйств осуществляется без оформления ветеринарно-сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода.

Предприятием не предоставлены документы, подтверждающие проведение контроля предприятий поставщиков с целью контроля использования сырого молока, полученного в течение первых 7 дней после отёла животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отёлом), от больных животных и находящихся на карантине животных, а также от животных, которые подвергались воздействию натуральных и синтетических эстрогенных, гормональных веществ, антибиотиков и других лекарственных средств для ветеринарного применения.

В соответствии с действующим ветеринарным законодательством РФ выдано предписание об устранении правонарушения. В отношении юридического и должностного лиц, нарушивших ветеринарное законодательство, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. По данным правонарушениям назначены штрафные санкции в виде предупреждения и административного штрафа в размере 10 000 и 3 000 рублей.