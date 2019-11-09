Считанные дни остаются до фестиваля домашних животных «Верные друзья»

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10 ноября впервые в Геленджике пройдёт фестиваль домашних животных прямо на Центральной площади курорта.

У жителей и гостей Геленджика появится возможность не только увидеть четвероногих друзей самых разных пород, но и принять участие в конкурсах и благотворительной акции «Возьми себе друга».

Если вы давно мечтаете о четвероногом чуде или же хотите отдать в надежные руки питомца приходите на благотворительную ярмарку здесь, на Центральной площади, каждый сможет поделиться пушистым счастьем.

Обращаем Ваше внимание на то, что на ярмарку допускаются животные, прошедшие ветеринарный осмотр и привитые от бешенства!

В рамках фестиваля на главной площади Геленджика также пройдет осенняя выставка – шоу собак всех пород. Желающие вместе со своими питомцами смогут принять участие в следующих состязаниях: «Вывод молодняка» (щенки 3-8 месяцев), конкурс «Ребенок и собака», конкурс геленджикских питомников, конкурс «Особый талант», «Собака в хозяина», Конкурс Костюмов, Шоу Чемпионов, конкурс среди отечественных пород «Гордость России».Заключительным этапом фестиваля станет конкурс на звание лучшей собаки города —«Best Dog City».

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик