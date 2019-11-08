Эксперты «Балтики-Новосибирск» провели мастер-класс по тонкостям пивоварения и дегустации для представителей ритейла

/Общество/

В рамках II Новосибирского торгового форума представители ритейла региона стали участниками культурно-образовательного проекта «Пивной сомелье». Участники мастер-класса изучили тонкости пивоварения и основы профессиональной дегустации пива.

С 6 по 8 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходит масштабное отраслевое мероприятие — «Новосибирский торговый форум», а также выставка «Сделано у нас». Участниками мероприятий стали успевшие зарекомендовать себя на локальных и федеральных рынках товаропроизводители, а также предприятия торговли со всех уголков Сибири. В программе форума — более 15 тематических дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов и других мероприятий, на которых рассматривается множество актуальных вопросов, в том числе развитие сельской торговли и регулирование торговли алкогольной и табачной продукцией. Помимо этого, в рамках форума и выставки пройдут тематические мастер-классы и воркшопы для представителей производственных и торговых предприятий региона.

У главной сцены площадки в окружении стендов местных производителей прошел и культурно-образовательный проект «Пивной сомелье». Эксперты новосибирского филиала пивоваренной компании «Балтика» организовали для участников мероприятий увлекательное действо: не только рассказали об этапах и технологии пивоварения, но и научили разбираться в качестве и сортах пива. На практическом занятии также отдельно остановились на вопросе лучших сочетаний еды и пива. Какие сорта напитков выбрать под курицу или сочный стейк? В этих вопросах также разбирались участники мастер-класса.

Практическое занятие стало полезным подспорьем не только для торговых работников, которые зачастую консультируют покупателей или принимают решения относительно выбора того или иного сорта пива, но и для других гостей форума, которым нужна была дополнительная информация о любимых напитках.

Особое внимание на мастер-классе уделили вопросу контроля качества пива на всех этапах, от производства до доставки и хранения продукта в магазине.

Михаил Юматов, дивизиональный менеджер по обучению и развитию компания «Балтика»:

«Мы отдельно рассказали об опыте компании и тех технологиях, которые «Балтика» применяет для разработки и производства продукции, сохраняя лучшие традиции мирового пивоварения и обеспечивая преемственность рецептур. Многих участников интересовал наш подход по организации системы контроля стабильности и качества продукции. Многие, кстати, не знали, что можно побывать на заводе на экскурсии. Поэтому приглашаю всех, кому это интересно, на завод «Балтика» в Новосибирске».

«Я вдохновлен тем, с какой любовью относятся пивовары к своему продукту. Никогда не думал о пивоварении как об особом искусстве, в котором так важно выбрать качественные ингредиенты и правильно настроить процесс. Это серьезная, достойная уважения технология! Теперь хочется побывать на самом заводе, вживую увидеть пивоваренное оборудование, посмотреть, как организован весь процесс производства и контроля качества. Был удивлен разнообразием представленных сортов и тем, что при варке пива можно использовать даже шоколад! Теперь еще больше уважаю «Балтику», и как завод, и как продукт», — Евгений, один из участников мастер-класса.

Как варят пиво, может увидеть каждый совершеннолетний желающий. Сотрудники компании «Балтика» регулярно проводят экскурсии на заводе в Новосибирске, на которых рассказывают о технологиях приготовления напитков.

Источник: Тамара Соболевская