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В Сочинском линейном управлении МВД России на транспорте вручали очередные специальные звания и медали за достойную службу отличившимся полицейским в честь Дня сотрудника ОВД Российской Федерации

Торжественное совещание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации прошло в стенах Управления под руководством начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте полковника полиции Олега Анатольевича Молчанова.

На праздник были приглашены не только действующие сотрудники, но и ветераны, много лет прослужившие в органах внутренних дел на транспорте. Сотрудникам были присвоены очередные специальные звания и вручены погоны.

За достигнутые положительные результаты и проявленный профессионализм в работе отличившихся полицейских наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, а самые достойные получили из рук начальника Управления памятные медали МВД России «За отличие в службе» и почетные нагрудные знаки МВД России «Отличник полиции». Не забыли в этот праздничный день и о ветеранах.

Действующие сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте вручили им подарки и пожелали здоровья, сил, оптимизма и долгих лет жизни.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Общество

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