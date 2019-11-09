Портрет майора

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В тихой Тотьме свел счеты с жизнью росгвардеец. Ведомство ведет себя так, будто ничего не произошло. Но предсмертный звонок майор сделал именно сослуживцам

20 сентября около 14:10 на телефон дежурному отдела вневедомственной охраны по Тотемскому району Вологодской области поступил звонок. Звонил начальник отдела, майор Олег Зайцев. О чем он говорил с дежурным — в Росгвардии скрывают. В указанное Зайцевым место выехал его подчиненный, лейтенант Сергей Ивашкин. Он и обнаружил тело.

Вскоре фото рапорта о происшествии, подписанного подполковником войск национальной гвардии А. В. Гетмановым, появилась в телеграм-канале «Омбудсмен полиции». Контекст был не то чтобы злорадный, но какой-то издевательски-деловитый. Известие о гибели сотрудника Росгвардии смешалось с контекcтом происходящих в Москве избиений-задержаний, и получилось как будто выпуклое, злободневное сообщение. В этом же рапорте приводился еще один эпизод: в тот же день было обнаружено тело майора Дмитрия Патраничева. Он также покончил с собой.

Два сотрудника Росгвардии (с 2016 года Вневедомственная охрана стала частью Национальной гвардии РФ) покончили жизнь самоубийством в один день — такое совпадение говорит, что в ведомстве генерала Золотова очевидно не все в порядке.

21 сентября официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в службе началась проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего. Между тем на официальной странице Следственного Комитета РФ по Вологодской области о смерти Олега Зайцева не было сказано ровным счетом ничего. О гибели начальника вневедомственной охраны не написала даже районка «Тотемские Вести».

«Я думала разыскать какую-то официальную информацию, — рассказала мне главный редактор Маргарита Неклюдова. — Но официальной информации до сих пор нет, и даже в сводке происшествий ничего не было».

Олег похоронен на городском кладбище, в новой его части, у дороги. С фотографии на простом деревянном кресте скучно смотрит крепкий мужчина в полицейской форме. Такая фотография обычно висит на досках почета в коридорах казенных учреждений. Под фото лаконичная подпись: «Зайцев Олег Васильевич 18.05.1973 – 20.09.2019». Взрыхленную землю прикрывают венки: «От ФГКУ УВО ВНГ России по Вологодской области», «От коллег», «От родных».

К 22 сентября примерно такая же фотография была удалена с официальной страницы вневедомственной охраны по Тотемскому району.

29 октября Зайцев хотел собрать всех ветеранов полиции отпраздновать день вневедомственной охраны — а теперь все собрались на день позже, на сороковины начальника. Подробнее читайте https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/09/82660-portret-mayora?utm_source=push

Источник: https://www.novayagazeta.ru