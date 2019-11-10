В Красноармейском районе профсоюзные юристы рассказали гражданам о трудовых правах

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В администрации станицы Полтавской прошел прием граждан по вопросам трудового законодательства. В мероприятии приняли участие главный правовой инспектор – юрист отдела технической и правовой инспекции труда Краснодарского краевого профобъединения Олег Журба, главный технический инспектор по труду краевого профобъединения Юрий Назаров, лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Бесплатные консультации проводятся профсоюзными юристами при грантовой поддержке администрации края для повышения правовой грамотности населения в сфере трудовых правоотношений и уменьшения количества нарушений законодательства со стороны работодателей.

«В 2017 году при поддержке профсоюзов удалось добиться повышения МРОТ, который на сегодняшний день тесно связан с прожиточным минимумом, теперь профсоюзы настаивают на пересмотре методики расчета минимальной потребительской корзины, которая должна соответствовать современным потребностям каждого человека. Кроме этого, при поддержке профсоюзов, в России сохранен сокращенный рабочий день для женщин, работающих в сельской местности. Государственной Думой принят закон, гарантирующий сохранение трудовых прав женщин, он уже одобрен Советом Федерации. Также профсоюзы много лет боролись за повышение размера детских пособий, и сейчас в семьях, где доход на одного члена семьи не превышает двукратного прожиточного минимума, появится возможность получать пособия в размере прожиточного минимума ребенка, а это более 10 тысяч рублей. Но, к сожалению, если говорить о трудовых правах граждан, то необходимо отметить, что некоторые работодатели продолжают нарушать трудовое законодательство. Подобные встречи с гражданами позволяют на месте выявлять нарушения трудового кодекса со стороны работодателей в каждом отдельном районе края, эффективно решать проблемы работников и отстаивать их трудовые права», - прокомментировала Лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.