В УФСИН России по Краснодарскому краю стремительными темпами развивается взаимодействие с общественными организациями

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Руководством УФСИН России по Краснодарскому краю, совместно с Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» с 2013 года, успешно реализуется программа по созданию модели ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы – проект «Возвращение».

В рамках проекта в учреждениях пенитенциарной системы Краснодарского края для обучения осужденных в профессиональных училищах, было построено несколько учебных полигонов, введены новые строительные профессии для мужчин и для женщин повар-кондитер, востребованные на рынке труда. На постоянной основе проводятся обучающие семинары и тренинговые программы для сотрудников, которые изо дня в день работают с осужденными, помогая встать им на путь исправления, для возвращения их к полноценной жизни в общество после отбывания наказания.

В очередной раз руководитель Петр Посмаков и эксперт Виталий Полозюк, и преподаватели Марина Калужина, Марина Батракова, провели обучение и конкурс профессионального мастерства для начальников отрядов учреждений пенитенциарной системы края.

Практические и лекционные занятия, на протяжении двух дней, проводили лучшие специалисты эксперты-практики из города Москвы и преподаватели Кубанского государственного университета. Более 40 участников, смогли повысить уровеньтеоретических знаний. В процессе обучения рассматривались наиболее эффективные формы и методы воспитательной работы с осужденными, направленные на ресоциализацию и формирование навыков правопослушного поведения, способствующего дальнейшей успешной социальной адаптации в обществе.

В завершении программы семинара руководитель краевого УФСИН Виктор Пестов, совместно с Петром Посмаковым и экспертами-практиками, провели тестирование сотрудников осуществляющих воспитательную работу с осужденными отбывающими наказания.

Виктор Пестов подчеркнул важность реализации обучающих программ для сотрудников, благодаря которым они могут получать новые знания от опытных экспертов, обменяться положительным опытом, а также, отметил значимость проведенного конкурса и поздравил победителей.