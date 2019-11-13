«Абрау-Дюрсо» — дело всей жизни

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Выдающийся профессионал и хранитель традиций «Абрау-Дюрсо» — Лидия Петровна Адигузелова отмечает в эти дни сорок лет с начала своей трудовой деятельности на знаменитом Заводе шампанских вин «Абрау-Дюрсо».

За эти годы она внесла неоценимый вклад в изучение и совершенствование процессов приготовления «самого праздничного из напитков», стала автором лучших образцов продукции, приумноживших славу предприятия.

«Такие преданные своей профессии люди — главный секрет и богатство любого успешного производства. “Абрау-Дюрсо” повезло, что в его коллективе есть Лидия Петровна Адигузелова. На протяжении четырех десятков лет она живет своим делом и передает знания молодежи», — так поздравила юбиляра исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко.

Лидия Петровна пришла на завод «Абрау-Дюрсо» в 1979 году и возглавила научно-исследовательскую группу. Под ее руководством проводились опытные разработки, совершенствовались технологические процессы. Она автор ряда всеми любимых в разные годы марок игристых вин, таких как: «Юбилейное шампанское», «Российское шампанское», «Ах, Абрау», красное игристое вино «Бархатный сезон в Дюрсо», «Черноморское» розовое и белое, «Мисс Абрау-Дюрсо».

Вместе с известным энологом-шампанистом Эрве Жестеном и другими выдающимися виноделами России, Франции, Италии и Испании Лидия Петровна создавала лучшие купажи игристых вин, которые были отмечены десятками наград международных дегустационных конкурсов. С 2012 года Лидия Петровна занимает должность советника, предает опыт молодым коллегам, учит их любить профессию и творчески относиться к делу. По сей день под ее непосредственным руководством сотрудники лаборатории осуществляют многочисленные изыскания, направленные на улучшение качества продукции.

За высокие достижения в области производства шампанских вин Лидии Петровне Адигузеловой присвоены почетные звания «Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности Кубани», «Почетный работник “Абрау-Дюрсо”», она награждена Почетной золотой медалью князя Л. С. Голицына, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''