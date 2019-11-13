В Сочи нужен приют для животных!

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В городе-курорте Сочи 10 ноября состоялся митинг в защиту прав животных.

Более 500 человек вышли на улицу с требованием к местным властям построить приюты для реализации программы стерилизации и ОСВВ, запретить уничтожение животных при отлове, обязать полицию реагировать на сообщения о жестоком обращении с животными. Активисты требовали скорейшего принятия подзаконных актов к ФЗ №498, без которых закон, вступающий в силу с 1 января 2020 года, просто не будет работать.

Митинг зоозащитников под лозунгом «Закон должен работать, живодер – сидеть в тюрьме» прошел 10 ноября в Сочи на площади Южного мола. Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Где обещанный приют?», «Цивилизованной стране — гуманные методы!», «Требуем призвать чиновников к ответу за живодерские тендеры», «Обидел животное — ответь перед законом», «Прекратите беспредел». Многие митингующие пришли на акцию со своими питомцами.

Среди главных требований протестующих — немедленное строительство приютов для бездомных животных, борьба с коррупционными схемами тендеров на отлов, ужесточение наказания за жестокое обращение с животными, наделение муниципальных органов власти государственными полномочиями по лечению, отлову и содержанию беспризорных собак и кошек. В поддержку своих предложений участники пикета распространяли резолюции и собирали подписи. По оценкам организаторов в митинге приняли участие более 500 человек.

Ранее зоозащитники провели пикет в Краснодаре. Они выступили с требованием построить в регионе государственный приют и прекратить негуманное обращение с безнадзорными животными. В Краснодарском крае остро стоит проблема бездомных животных. Их количество исчисляется тысячами, однако региональные власти не предлагают гуманных способов решения этой проблемы. В регионе неоднократно фиксировались случаи жестокого уничтожения собак и кошек. Часто такие убийства намеренно совершаются сотрудниками компаний, которые в рамках государственных контрактов обеспечивают отлов безнадзорных животных.

Зоозащитники Кубани призывают власти решать проблему бездомных животных гуманными и цивилизованными способами, принятыми во всем мире. Основа цивилизованной практики взаимодействия с бездомными животными — программа стерилизации, а также специализированные приюты, куда доставляться животные с улиц.

Екатерина Гонтарева