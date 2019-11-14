Приюту для животных быть!

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В Славянске-на-Кубани прошло совещание при главе Славянского района Романе Синяговском с участием руководителя представительства общественной организации Краснодарского края "Мир без границ" Александра Чуприны.

Был представлен проект строительства на территории Славянского района межрайонного приюта для животных в рамках выполнения нового федерального законодательства. Проект разработан специалистами "Мира без границ". Основной упор был сделан на создание рабочих мест инвалидам Славянского района.

На презентации глава района дал высокую оценку степени подготовки проекта с точки зрения нормативов федерального законодательства, которые входят в нашу жизнь с 1 января 2020 года.

Было принято решение внести проект на рассмотрение в профильный комитет ЗСК края и администрации Кубани.

Напомним, что общественная организация Краснодарского края "Мир без границ" вот уже третий год активно участвует в общественной жизни Кубани. Лидером организации является депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский. Целью деятельности организации является поддержка и развитие занятий спортом и творчеством людей с ограниченными возможностями. Представительства "Мира без границ" открыты в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Славянском, Туапсинском, Северском районах, а также в городе-герое Керчь.

Паралимпийцы Кубани участвуют в Открытой спартакиаде Черноморского побережья "Мир без границ". Творческий фестиваль "Путь к успеху", ежегодная премия "Мама года", "Уроки добра", новогодние праздники, праздник детства - вот неполный перечень акций и мероприятий, организуемых общественной организацией.