Государственная Дума запретила экстремистам участвовать в деятельности НКО

/Общество/

В четверг 14 ноября нижняя палата российского парламента в третьем чтении одобрила законопроект № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем участником, членом некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности».

Поправки были разработаны и предложены Государственной Думе Правительством РФ на основании рекомендаций, группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Как считают разработчики документа, предлагаемые меры помогут снизить риски возможного финансирования террористических организаций через некоммерческий сектор.

— Рассмотренный нами законопроект, прежде всего, направлен на укрепление безопасности государства, — считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – Вносятся поправки в федеральные законы «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В частности, на законодательном уровне будет запрещено выступать учредителем, участником, членом НКО лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании его денежных средств или другого имущества.

Насколько данная мера актуальна, судите сами: в 2017-2018 годах нашими спецслужбами выявлены случаи, когда в руководстве ряда НКО принимали участие лица, имеющие прямое или косвенное отношение к экстремисткой или террористической деятельности.

Конечно, большинство некоммерческих организаций работают честно и вносят большой вклад в решение социальных задач, стоящих перед обществом. И принятые нами поправки кроме всего прочего направлены на то, чтобы укрепить репутацию НКО и оградить этот важнейший общественный ресурс от попыток использовать его в качестве финансовой базы террористических и экстремистских организаций.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/11/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82/