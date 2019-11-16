Процедура discovery сделает разводы россиян более честными?

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Все изменения в закон о порядке раздела имущества, без добавления в него процедуры discovery, пойдут «псу под хвост». Такое мнение высказала адвокат и эксперт по бракоразводным процессам Екатерина Духина.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который поможет разобраться с «неразберихой», происходящей при разделе имущества бывшими супругами. Если документ будет принят, то совместно нажитое будут рассматривать в судах, как нечто целое, а не набор отдельных предметов.

Это хорошая идея, но она никак не изменит ситуацию, когда супруги намеренно скрывают имущество от суда. Об этом рассказала радио Sputnik Екатерина Духина.

«Они не вводят инструмент, который существует в странах общего права, – процедуру discovery. Это когда все карты должны быть выложены перед судом на стол. Стороны обязаны сами, без судебного принуждения, рассказать о том, какое имущество и какие активы у них есть, и что с долгами. Это самое важно, что необходимо внести в закон. Без обязанности раскрытия информации и ответственности за уклонение придется определять, делить и взыскивать снова и снова», - рассказала эксперт по бракоразводным процессам.

Источник: радио Sputnik