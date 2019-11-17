Лукашенко объявил о выдвижении на президентских выборах 2020 года

/Общество/

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года, передает белорусское онлайн-издание TUT.by.

Он подчеркнул, что «не держится за пост», но считает обязательным предложить свою кандидатуру. «Я же сказал, синеющими пальцами держаться за [президентское] кресло не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло! — заявил он журналистам после голосования на выборах в нижнюю палату парламента. — Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование. Ну, кто-то попробует после меня, а вы уже точно увидите, как будет работать новый президент».

По словам Лукашенко, граждане сами должны предложить ему выдвинуться: «Вы сами должны прийти и сказать: "Баллотируйся, пожалуйста, потому что мы хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам.

Лукашенко, занимающий с 1994 года пятый пятилетний срок подряд, также выступил против внесения изменений в Конституцию перед президентскими выборами, назначенными на лето 2020 года: «Спешка здесь неприемлема, это серьезный вопрос» (цитата по БелТА). В 2004 году в ходе референдума он получил возможность выдвигаться неограниченное число раз — ранее Конституция предполагала только два срока подряд.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/11/17/156974-lukashenko-ob-yavil-o-vydvizhenii-na-prezidentskih-vyborah-2020-goda?utm_source=push