/Общество/

Улица Кирова скоро порадует новым обликом

В центре города однолетние растения на клумбах курорта заменят многолетними. На смену сезонным цветам придут дизайнерские композиции из вечнозелёных деревьев и кустарников.

В ближайшее время разделительная полоса по улице Кирова порадует геленджичан свежей двухрядной живой изгородью из фотинии и самшита. Здесь планируется высадить 800 кустов и 16 деревьев фотинии штамбовой и 800 кустов декоративного самшита.

Шары туи и цветы виолы, которые красуются тут на данный момент, сотрудники «Юкки» перенесут на клумбы вокруг Центральной площади Геленджика.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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