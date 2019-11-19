ЦАП «Яблока» нашёл риск коррупции в законопроекте Минтруда об отмене детских пособий работающим родителям

/Общество/

Согласно инициативе Минтруда, пособие по уходу за ребёнком не будет выплачиваться, если родитель работает на условиях неполного рабочего времени, а за ребёнком ухаживает иное лицо.

Минтруд считает, что в этом случае родители злоупотребляют правом, следует из ответа директора департамента развития социального страхования Минтруда Людмилы Чикмачевой. Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» выступает против инициативы Минтруда и нашёл в законопроекте риск коррупции.

Ранее Центр антикоррупционной политики «Яблока» отправил отрицательное заключение на законопроект в Правительство РФ и рекомендовал не принимать инициативу. Фактический запрет на частичную занятость для лица, осуществляющего уход за ребёнком, существенно ухудшает финансовое состояние и условия жизни семей с детьми, считают в «Яблоке».

Минтруд утверждает, что максимальное количество рабочего времени для находящихся в отпуске за ребёнком не регламентировано, но сокращение на незначительное количество времени приводит к злоупотреблениям, не уточняя своё понимание «значительного» и «незначительного». Эксперты «Яблока» считают, что такая формулировка влечёт риск коррупции.

«Минтруд в своём законопроекте порождает правовую неопределённость: не указывает максимальное количество времени, допустимое для сохранения пособия по уходу за ребёнком. Подобная правовая неопределённость – коррупциогенный фактор. Теперь каждый родитель, ухаживающий за ребёнком, может лишиться пособия, потому что сотрудник соцзащиты самостоятельно трактует, сколько времени можно работать», – считает заместитель директора ЦАП Алексей Чумаков.

ЦАП партии «Яблоко» подготовил экспертизу в Минюст России, воспользовавшись статусом аккредитованного антикоррупционного эксперта.