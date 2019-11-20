/Общество/

В Геленджике отремонтируют более 10000 квадратных метров гравийных дорог

В эти дни в Геленджике ведётся текущий ремонт гравийных дорог.

Отремонтированы будут дороги по следующим улицам: Баргузинская, Левитана, Энгельса и Цветочная.

В селе Михайловский Перевал также будут проведены работы по улицам : Советская и Заречная.

Ремонтные работы включают в себя разравнивание грейдерной машиной, подсыпку разнодисперсного щебня, перемешанного с асфальтовой крошкой и укатку нового гравийного слоя катком. До конца текущего года ремонт будет завершён.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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