День избирательной системы Краснодарского края

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Избирательная система Краснодарского края 20 ноября отмечает значимую дату - 25-летний юбилей. Ровно четверть века назад на Кубани были проведены первые региональные выборы – выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.

Именно с этого периода начинает свой отчет краевая избирательная система, которая в настоящий период является одной из самых крупнейших в стране как по численности избирателей, так и по количеству организаторов выборов.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 25-летию избирательной системы Краснодарского края прошли в Краснодарской филармонии

им. Г.Ф. Пономаренко состоялось торжественное мероприятие с участием организаторов выборов всех уровней. Членов избирательных комиссий поздравили представители администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и председатели избирательных комиссий Республики Адыгея, Республики Крым, Ставропольского края, Ростовской области, города Севастополя. В праздничном мероприятии также приняли участие представители государственных органов, институтов гражданского общества и общественных организаций, эксперты в области защиты избирательных прав граждан и представители средств массовой информации.

Наградами различного уровня были поощрены отдельные члены краевой, муниципальных, территориальных и участковых избирательных комиссий, которые не менее 10 лет трудятся в избирательной системе Краснодарского края.

Избирательная комиссия Краснодарского края в честь празднования регионального Дня избирательной системы подготовила специальный печатный выпуск издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» и видеоролик, отражающие этапы становления и развития процесса организации и проведения выборов на Кубани.

Источник: Отдел общественных связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского края