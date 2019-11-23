Гроши для генерала Алтынова

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Как связано уголовное дело экс-главы МВД Тюменской области о взятке — с «бандой ФСБ», на счету которой 18 убийств.

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Генерал-майора полиции, который покинул свой пост всего три недели назад, 4 ноября, подозревают в получении взятки от предпринимателя Олега Гузенко. По версии следствия, Алтынов получил в подарок от бизнесмена Iphone X, наручные часы и мужскую сумку фирмы Montblanc. Общая стоимость — около 360 тысяч рублей. Накануне суда сотрудники Четвертого следственного управления СК и ФСБ провели обыски в УМВД по Тюменской области и на квартире генерала. Был изъят его рабочий компьютер. При этом официально ни одно ведомство происходящее комментировать не стало. «Новая газета» рассказывает, почему Алтынов попал в прицел спецслужб.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/22/82833-groshi-dlya-altynova?utm_source=push