/Общество/

Свою ноябрьскую региональную неделю Владимир Синяговский начал в общественной приемной партии "Единая Россия". Здесь прошел круглого стола по решению вопросов для детей с ограниченными возможностями.

На встрече присутствовала директор некоммерческой благотворительной организации «Инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды» Пушкарева Ирина, а так же руководитель общественно организации Краснодарского края «Мир без границ» Козырев Виталий, лидером которой является парламентарий.

"Росток надежды" специализируется на организации комплексной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра и неврологическими заболеваниями (детским церебральным параличом, задержкой речевого и психо-речевого развития, минимальной мозговой дисфункцией и прочими расстройствами ментального характера).

Основным вопросом для обсуждения стало развитие возможностей работы центра на территории Славянска-на-Кубани. Глава района Роман Синяговский выделил земельный участок под строительство нового здания, площадью 500 кв.м., где планируется комфортное размещение необходимого оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Имеющиеся здание уже не справляется с загруженностью данного центра, в который едут со всей России.

Руководители организаций обсудили вопросы дальнейшего развития центра, повышении профессиональной подготовки персонала по работе с особенными детьми. В ближайшее время состоится ряд мероприятий по реализации поставленных задач.

“Самое важное при создании таких центров сделать их доступными. Чтобы каждый родитель имел возможность обращаться к специалистам и получать качественную помощь. Проблем очень много. И каждая из них требует участия и помощи. Таким центрам и фондам необходимо помогать. Я очень надеюсь, что совместная деятельность принесет еще больше пользы и результатов,” - добавил депутат.