/Общество/

"Росток надежды"

Свою ноябрьскую региональную неделю Владимир Синяговский начал в общественной приемной партии "Единая Россия". Здесь прошел круглого стола по решению вопросов для детей с ограниченными возможностями.

На встрече присутствовала директор некоммерческой благотворительной организации «Инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды» Пушкарева Ирина, а так же руководитель общественно организации Краснодарского края «Мир без границ» Козырев Виталий, лидером которой является парламентарий.
"Росток надежды" специализируется на организации комплексной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра и неврологическими заболеваниями (детским церебральным параличом, задержкой речевого и психо-речевого развития, минимальной мозговой дисфункцией и прочими расстройствами ментального характера).
Основным вопросом для обсуждения стало развитие возможностей работы центра  на территории Славянска-на-Кубани. Глава района Роман Синяговский выделил земельный участок под строительство нового здания, площадью 500 кв.м., где планируется комфортное размещение необходимого оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Имеющиеся здание уже не справляется с загруженностью данного центра, в который едут со всей России. 
Руководители организаций обсудили вопросы  дальнейшего развития центра, повышении профессиональной подготовки персонала по работе с особенными детьми. В ближайшее время состоится ряд мероприятий по реализации поставленных задач. 
“Самое важное при создании таких центров сделать их доступными. Чтобы каждый родитель имел возможность обращаться к специалистам и получать качественную помощь. Проблем очень много. И каждая из них требует участия и помощи. Таким центрам и фондам необходимо помогать. Я очень надеюсь, что совместная деятельность принесет еще больше пользы и результатов,” - добавил депутат. 
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Категория: Новости / Общество

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