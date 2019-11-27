Владимир Синяговский: Если мы по-настоящему вникаем в их нужды, то можем рассчитывать на ответное доверие к власти...

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С визита в город-герой Геленджик началась региональная неделя депутата Государственной Думы Владимира Синяговского, где он встретился с представителями садоводческого товарищества «Сосновое».

Группа собственников садоводческого товарищества «Сосновое», находящегося в лесной зоне города-курорта Геленджик обратилась к депутату: единственная подъездная дорога к СТ более 30 лет содержится и ремонтируется жителями посёлка на собственные средства, находится на грани уничтожения. В СТ «Сосновое» постоянно зарегистрированы в собственных домах люди и дорога для них единственная «артерия» связи. Однако Минприроды Краснодарского края два года назад отнесло данный участок к объектам капитального строительства, которые запрещено возводить в лесопарковой зоне, и на этом основании эту подъездную магистраль к посёлку было решено демонтировать. Неоднократные обращения в различные инстанции остались безрезультатными. Жители обратились к депутату с просьбой помочь сохранить дорогу, а также провести её реконструкцию с заменой гравиевого покрытия на асфальт.

Парламентарий связался с профильными краевыми ведомствами, а также в городскую администрацию Геленджика. Где уже прорабатывается данный вопрос и принято решение внести изменения в генеральный план городского округа и изменить статус дорожного участка. Кроме того, рассматривается возможность включения посёлка «Сосновое» в план дорожной реконструкции.

«Такого рода вопросы, касающиеся жизненно-важных проблем граждан у нас на первоочередном контроле, – считает Владимир Синяговский. – Именно с решения этих задач, а не с раздачи красивых обещаний, начинается настоящее сотрудничество с гражданами. Если мы по-настоящему вникаем в их нужды, то можем рассчитывать на ответное доверие к власти и уважение к социальной политике государства».