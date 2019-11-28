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Владимир Синяговский: Проведение подобных конкурсов – это стимул для участников внутреннего рынка отрасли улучшить...

В Геленджике прошел краевой конкурс лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп», в рамках которого были названы лучшие в своем деле. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко вручили награды победителям.

Лидеры туристской индустрии были определены в 18 номинациях, это и лучший экскурсовод, менеджер, санаторий, кемпинг и другие.

Конкурс проводится ежегодно, в целях популяризации и повышения престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа кубанских здравниц.

«Мы должны привлекать туристов на наши курорты, а поедут они сюда в случае создания комфортных и доступных условий для отдыха и оздоровления. Да, Краснодарский край наделен уникальной природой и климатом, здесь хорошая лечебная база, но вместе с тем еще есть потенциал для развития услуг туристского комплекса и конкуренции с международными курортами. Проведение подобных конкурсов – это стимул для участников внутреннего рынка отрасли улучшить, в первую очередь, качество и доступность услуг», отметил Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Общество

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