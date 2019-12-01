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В Славянском районе общественники проверили качество предоставления госуслуг по линии ГИБДД
Представители Общественного совета при Отделе МВД России по Славянскому району посетили отдел технического надзора ОГИБДД и проверили качество предоставления государственных услуг по сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче и замене водительского удостоверения, а также регистрации автомототранспортных средств.
Общественники ознакомились с механизмом предоставления госуслуги в электронном виде и отметили высокий уровень оснащения помещений необходимой оргтехникой и наличие информационных стендов.
По итогам проведенной проверки представители Общественного совета при Отделе нарушений оказания государственных услуг не выявили.
Источник: https://23.мвд.рф/news/item/19008482/