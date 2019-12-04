Что гарантирует пользователям 1С в облаке

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Бухгалтерский учёт в настоящее время сложно представить без тех возможностей, которые обеспечивает приложение 1С. С развитием интернета появилось немало новых уникальных перспектив.

Их также нужно использовать в работе, с целью максимально оптимизировать процессы. Речь идёт об 1С в облаке. Такой формат получил широкое распространение и активно приобретает поклонников. Качественный облачный сервис и IT аутсорсинг можно найти по ссылке https://arenda-it.ru/1s-oblako.

Давайте выделим ключевые преимущества перехода на облачные решения. Прежде всего, стоит отменить простоту установки и применения. Для того чтобы приобрести 1 С, необходимо также купить мощную технику, заплатить банку и профильному специалисту, который произведёт установку. Кода речь идёт об использовании облака, то всё гораздо проще. Можно просто указать электронную почту и начать использовать приложение по назначению. Для запуска облака понадобится всего несколько минут, что поражает.

К числу выраженных достоинств также стоит отнести простоту обновления. Таковые в облаке производятся в автоматическом режиме. Пользователю нет необходимости переживать на этот счёт. Ему не придётся самостоятельно что-то устанавливать или привлекать к задаче специалиста за дополнительную плату.

1 С облако позволяет разы ускорить работы. Это связано с тем, что программа работает на очень мощном сервере. Приобрести компьютер с оптимальными характеристиками может себе позволить далеко не каждая фирма. Работа с базами будет осуществляться в оперативном режиме. При этом важно, чтобы не было проблем с подключением к сети. К чему довольствоваться низкой производительностью базы или инвестировать дополнительные средства в оборудование, если присутствует альтернатива.

1 С в облаке также способно обеспечить совместную работу с коллегами. Если компания включает штат удалённых сотрудников, то такой выбор оптимален. Программа доступная везде, где есть доступ к сети Интернет. Подключиться к системе присутствует возможность из любой точки планеты.

Надёжная защита информации от потерь – не менее значимый фактор. В облаке постоянно происходит резервное копирование. Восстановить данные не составит труда. Так компания сможет защититься от вирусных атак и различных технических проблем. Выбор очевиден.

Евгений Счастливый