Кто сказал, что Карнавал бывает только летом?!

/Общество/

Зимой не меньше поводов для веселого праздника!

Как раз сейчас, в предверии Нового года, Геленджик приглашает всех россиян всем вместе, с шутками и хорошим настроением окунуться в атмосферу Карнавала! 28 декабря новогоднее карнавальное шествие пройдёт по набережной города, взорвавшись ярким фейерверком песен и танцев на Центральной площади. Ещё есть время подготовиться, продумать свой образ, карнавальный наряд, пригласить родных и друзей пройти в карнавальной колонне! Ждём всех желающих 28 декабря, в 15.00 около Дворца культуры!

Источник: пресс-служба