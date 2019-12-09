/Общество/

Кто сказал, что Карнавал бывает только летом?!

Зимой не меньше поводов для веселого праздника!

 

Как раз сейчас, в предверии Нового года, Геленджик приглашает всех россиян   всем вместе, с шутками и хорошим настроением окунуться в атмосферу Карнавала! 28 декабря новогоднее карнавальное шествие пройдёт по набережной города, взорвавшись ярким фейерверком песен и танцев на Центральной площади. Ещё есть время подготовиться, продумать свой образ, карнавальный наряд, пригласить родных и друзей пройти в карнавальной колонне! Ждём всех желающих 28 декабря, в 15.00 около Дворца культуры!

Источник: пресс-служба

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Кто сказал, что Карнавал бывает только летом?!

С военнослужащими отряда ПДСС Каспийской флотилии проведено комплексное учение по борьбе с диверсантами

Украинские протесты нацелены не на Зеленского или Путина

Названы неожиданные претенденты на звание лучшего фильма 2019 года

В Славянском районе возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!