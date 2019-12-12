Зачем предпринимателю открывать расчётный счёт

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Предприниматели довольно активно расширяют спектр своих возможностей. Этот путь правильный. Потребители могут быть довольно требовательными. Кроме того, если игнорировать достижения прогресса, то о какой конкурентной способности и перспективности можно говорить.

Открыть расчетный счет ИП в Модульбанке очень просто. Многие предприниматели предпочитают активно сотрудничать с финансовыми организациями. Давайте попытаемся разобраться в вопросе, можно ли без этого обойтись.

Закон не обязывает предпринимателя открывать расчётный счёт. Последний должен самостоятельно прийти к такому выбору. Стоит сказать, что предпосылок для этого предостаточно. Кроме того, присутствуют лимиты на обращение наличных денег. Закон неумолим, поэтому нарушать его не рекомендуется.

Если бизнес средний или крупный, без расчётного счёта не обойтись. Без наличия такового просто не получится нормально вести дела. Многие клиенты предпочитают оплачивать товары и услуги картой. Кроме того, для широкого ряда партнёров сотрудничество при расчёте наличными может оказаться недопустимым.

Расчётный счёт просто необходим, когда предполагаются взаимные расчёты с контрагентами. Это очень удобно. Принимать электронные платежи без открытого в одном из банков корпоративного счёта также не получится. Иногда можно пользоваться личным счётом, но спектр возможностей в этом случае будет минимален. Счёт, открытый на физическое лицо, банально не приспособлен к подключению терминала. Если последнего не будет, возникнет немало вопросов со стороны контролирующих органов.

В рамках современности бизнес активно переходит на сотрудничество с государственными органами в режиме онлайн. Кроме того, если речь идёт о личном счёте, то не получится совершить сделку на крупную сумму, стать участником тендера или торговать оптом. Чтобы оплатить ту или иную сумму «налом», придётся разбивать платежи на части. Такой подход вряд ли поможет оптимизировать процессы.

Предпринимателю расчётный счёт крайне необходим. Это очевидно. Осталось только найти надёжного партнёра в лице финансовой организации.

Евгений Счастливый