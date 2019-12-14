В Геленджике «Ёлочка Победы» исполнит желания ветеранов

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В канун Нового года в Геленджике стартует городская благотворительная акция «Ёлочка Победы».

Поздравить с наступающим Новым годом, подарить праздник и тепло ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, малолетним узникам или детям войны, может любой желающий.

Ёлка, на которую волонтеры повесят открытки-звезды с пожеланиями ветеранов, будет установлена в магазине «Поиск» по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, д.130. Участники акции смогут сделать приятные подарки, в которых нуждаются ветераны.

Для того, чтобы почувствовать себя настоящим Дедом Морозом, необходимо снять с елки открытку-пожелание, зарегистрировать у добровольца какое пожелание взято для исполнения, приобрести подарок, отдать его волонтерам на месте, либо привезти в Волонтерский центр по адресу: ул. Курзальная, д. 12, 2 этаж, либо же оставить заявку, чтобы подарок забрали с удобного для вас места. Волонтёры передадут подарки адресатам. По желанию, вы сможете присоединиться и к посещению. Акция пройдет с 21 по 30 декабря.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик