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75 платанов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне появились на набережной Кабардинки

На территории нашего курорта не ждут самого Дня Победы, чтобы отметить праздник только 9 мая.

Вереница различных мероприятий, приуроченная к этому великому празднику уже стартовала.

События в честь дня Победы уже происходят в разных частях муниципалитета.

На набережной села Кабардинка посадили молодые деревца. В патриотической акции под руководством главы внутригородского округа Григория Кялова приняли участие сотрудники администрации, молодые депутаты, директора предприятий санаторно-курортной отрасли, предприниматели и неравнодушные местные жители.

Мероприятие получило большой позитивный отклик, как среди самих участников акции, так и среди сельчан. Подрощенные платаны купили в Краснодаре, высадили буквально за несколько часов. И теперь, чтобы платановая аллея Победы на набережной Кабардинки прижилась, будут с особым внимание следить и ухаживать за растениями.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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