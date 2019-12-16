ЗСК 25 лет назад: как это было. Часть 3

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Вы уже смогли узнать, как проходили выборы в первый созыв Законодательного Собрания края, как шли первые сессии, как депутаты не дали приватизировать школы, смогли в итоге преодолеть разногласия, и выстроить конструктивную работу.

В этом году отмечается 25-летие Законодательного Собрания Краснодарского края, которое пришло на смену краевому Совету народных депутатов. Первые выборы депутатов ЗСК прошли 20 ноября 1994 года, а первое заседание первого созыва состоялось 14 декабря 1994 года.

Практически все депутаты, с которыми встретился журналист «ЯСНО», считают одним из важнейших результатов работы первого созыва принятие Устава и символов Краснодарского края. Причем, не обошлось и без курьезных историй, с этим связанных, впрочем, явившихся отражением того времени. Например, Петр Курдюк рассказал, как он ездил в Санкт-Петербург утверждать герб Краснодарского края.

Как Петр Курдюк к герольдмейстеру ездил

«По флагу больших не было разногласий, а с гербом долго мы занимались. Есть главный герольдмейстер, который находится в Санкт-Петербурге, и в Зимнем Дворце у него кабинет. Ну и мне поручили поехать герб согласовать. Я взял все рисунки и поехал.

Зашел в огромную приемную. Секретарь говорит подождать. Жду. Спрашиваю, как долго еще ждать. Он показывает на картину и говорит, посчитаете всех птичек, что там нарисованы, вот примерно тогда он и освободится. Искал я там этих птичек, не всех нашел. А потом секретарь вышел на минутку и я тут же, раз – и к герольдмейстеру. Захожу – он один сидит. Кабинет огромный, а он маленький. Я представился, с энтузиазмом ему показал-рассказал. Он посмотрел и говорит: «Не пойдет». На мой вопрос, как все же зарегистрировать, он сказал, что посоветует мне тех, кто это может сделать. Если они сделают, то точно пройдет.

Встретился я с его людьми, нарисовали они всё, подправили. Потом я приехал и согласовал. Привез на подпись Кондратенко, а он не подписал. А тем ребятам мы так и не заплатили, потому что договорились оплатить по результату. Потом герб долго лежал, и мы его приняли значительно позже. Из символов края он был принят последним».

Гимн Краснодарского края, к которому сегодня уже все привыкли, пришлось тоже утверждать с боями в стенах ЗСК и применением казачьей хитрости. О том, как это происходило, рассказал Владимир Громов.

Как Кубанский казачий хор помог в ЗСК гимн Краснодарского края утвердить

«С гимном было сложнее всего. Значительная часть депутатов была категорически против сделать гимном песню «Ты, Кубань, ты, наша родина». Но песня-то хорошая, величественная, которая в 1921 году была принята Кубанским казачьим войском за рубежом и утверждена атаманом Науменко в качестве гимна.

Впервые эта песня в историческом варианте прозвучала 14 декабря 1990-го года, когда был первый съезд казаков. Исполнил ее Кубанский казачий хор. Надо было видеть слезы на глазах делегатов.

Не понравились в песне депутатам слова про «басурман» и «турецкую сторону». Боялись, что этим обидят. Как всегда русские боятся кого-нибудь обидеть - нас самих обижают, а мы утираемся. В первый раз выступили – не прошел вопрос. И тогда я пошел к Виктору Гавриловичу Захарченко и сказал: «Будем гимн обсуждать, вы придите с хором. И, когда позовем вас в зал, вы исполните». Так и поступили. Во время сессии я попросил Багмута пригласить в зал хор. Они так грянули, что все депутаты встали и так стоя слушали. А Багмут говорит: «Что ж вы стоите, раз вы против? Давайте голосовать!». Нужно было время не упускать, пока все на эмоциях. Только предложили поменять строчку «из турецкой стороны» на «из заморской стороны». И гимн был принят».

«Я не вижу каких-то моментов, за которые нам бросали бы упреки»

Впрочем, несмотря на все сложности первопроходцев, набивание законодательных шишек, споры и шум, депутаты первого созыва Законодательного Собрания вспоминают, что большинство шло в краевой парламент не за должностями и деньгами - в первом созыве все были на общественных началах.

«Мы были объединены одной идеей – сделать наш край лучше. Были и анархически настроенные. Очень хорошая позиция была казачества. Тогда два брата Громовы в первом созыве были. Им удалось очень много сделать для казачества. То, что ЗСК было разношерстным – да. С одной стороны опытные руководители, с другой - крикуны. И были люди, которые хотели получить какую-то долю власти. Всё это было отражением того времени», - рассказывает Елена Капцова.

Владимир Синяговский, сегодня депутат Государственной Думы, отмечает, что работа в ЗСК дала ему нужный законодательный опыт.

«Очень волнительные были времена. Много непонятного было. Сегодня появилась уже дисциплина четко выстроенная. А тогда много было разных течений, крик шум. Но для меня это был хороший опыт», - отмечает Владимир Синяговский.

По словам Владимира Громова, в первом созыве были разные депутаты, в том числе и политиканы, но их избрал народ, и народ им доверял. По его мнению, тогда это были прямые демократические выборы без какого-либо административного вмешательства и давления.

«С высоты сегодняшнего дня я не вижу каких-то моментов, за которые нам бросали бы упреки. Мы же принимали законы, которые основополагающие были. И Устав края, и закон о главе администрации края, закон о местном самоуправлении. Да, было сложно. Где-то, может, и смешно мы выглядели. Но все было впервые и особо не у кого было учиться», - говорит Владимир Громов.

Петр Курдюк отмечает, что в первом созыве все-таки удалось уйти от политики. Владимиру Бекетову в итоге удалось выстроить конструктивную работу в ЗСК.

«Мы собирались каждый понедельник на планерки, и на них самым главным вопросом было согласование повестки дня заседания. Договорились, включать в нее только вопросы, которые доработаны. И после того, как разработан законопроект, он должен получить согласие всех комитетов, и только тогда попадать в повестку. Если не доработан, то даже и обсуждать его не будем. Благодаря этому был создан фундамент законодательной базы, которая была необходима краю в тот момент для работы исполнительной власти», - рассказывает Петр Курдюк.

Среди знаковых нормативных актов первого созыва Законодательного Собрания есть такие, как «Закон о реабилитации кубанского казачества», «О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края», «О Законодательном Собрании Краснодарского края», а также ряд программ для различных отраслей экономики Кубани, ставшие основой для последующего развития Краснодарского края.

А сегодняшним и будущим законодателям разного уровня, наверняка, будет полезным совет Владимира Бекетова, возглавлявшего Законодательное Собрание более 20 лет:

«Большая ошибка законодателей в том, что они сидят, приняли закон, гора с плеч, закон будет работать. А он не будет работать пока его не доведешь до сознания людей, пока люди не поймут, что это такое. Эта большая работа должна начинаться сразу после принятия закона. Тогда мы можем получить результат. Это очень трудная и сложная работа. И рассчитывать на сиюминутный результат нельзя. Это касается и местного самоуправления, и экономики».

Председатель Законодательного Собрания VI созыва Юрий Бурлачко, оценивая путь, который прошел краевой парламент за 25 лет, отметил, что депутаты ЗСК благодарны своим предшественникам, тем, кто стоял у истоков развития кубанского парламентаризма, а принципа преемственности депутаты шестого созыва придерживаются с первого дня своей деятельности.

«Мы активно используем лучшее из опыта наших коллег. А это, прежде всего, охватывающая все сферы жизни система эффективной законотворческой работы, сформированная Владимиром Андреевичем Бекетовым. Он инициировал разработку законов, определивших в дальнейшем вектор развития Кубани, являлся одним из создателей Совета молодых депутатов Краснодарского края и Южно-Российской парламентской ассоциации. Спасибо и нашим избирателям, доверившим нам решать их проблемы. ЗСК шестого созыва идет в ногу со временем, внедряет новые подходы. Таковы современные реалии, которым мы должны соответствовать!».

Источник: https://yasnonews.ru/news/politika/zsk_25_let_nazad_kak_eto_bylo_chast_3/