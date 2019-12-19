Особенности и применение проводника ПуГВ

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Провод ПуГВ с ПВХ изоляцией появился на рынке относительно недавно, но уже стал пользоваться спросом. Речь идёт о проводнике для прокладки силовых и коммуникационных сетей. Он отличается гибкостью и оболочкой из ПВХ с цветной маркировкой.

Провод обычно используется для скрытой прокладки, защищённой от непосредственного влияния ультрафиолета. Применяется в промышленности, в быту и офисах. Чтобы узнать подробнее о параметрах и покупке кабеля ПуГВ, нужно перейти на сайт elektrokable.ru.

Отличные параметры провода с высокой способностью к изгибу обеспечивают его эксплуатационные характеристики, а также надёжность при соединении. Конструктивно ПуГВ – одножильный проводник с изоляцией из ПВХ. Как правило, рассчитан на работу с напряжением до 750 В. Поэтому применяется в сетях бытового назначения, включая промышленность и многих других сферах.

Диапазон температур может находиться в пределах от -50 до 70 градусов и влажности около 98%. К тому же допускается длительный нагрев элемента до 70 градусов. Несмотря на это, прокладку проводника не рекомендуется осуществлять при достижении минусовых значений, так как снижается эластичность оболочки.

ПВХ часть провода ПуГВ может справляться с непродолжительным прогревом до 150 градусов. Причём она не горит и стойко противостоит воспламенению, что указывает на пожаробезопасный класс изделия.

Проводник ПуГВ справляется с механическими, акустическими и вибрационными нагрузками, отличается гибкостью и небольшой величиной изгиба. Чтобы облегчить формирование сложных схем проводки, применяют разные варианты оболочек. Это позволяет помечать фазы или применять провод в блоках оборудования оборудованием.

Провод ПуГВ считается многофункциональным изделием. Обычно используется в коммуникационных схемах, а также в качестве элемента электромагистралей. Если нужно организовать прокладку вне помещения, используют трубы и другие варианты защитной оболочки. Оптимальный вариант – организация электрических сетей под штукатуркой. Минимальный эксплуатационный срок проводника составляет более 10 лет.

Евгений Счастливый