Использование крафт-пакетов с изображениями

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В последнее время мир стремится к экологичности, поэтому использование крафт-пакетов является актуальным решением. Для организаций нанесение символики на такие пакеты обеспечит имидж и стиль.

Если есть необходимость получить в распоряжение презентабельную упаковку, тут необходимо воспользоваться услугой типографии «ЛИНпринт».

Что такое крафт-пакеты?

Речь идёт о новинке на потребительском рынке. Многие покупатели ошибочно считают, что пакеты из полиэтилена способны справиться с большим весом, тогда как бумажные аналоги являются ненадежными. Только на деле это не так, что подтверждено личным опытом миллионов покупателей. Благодаря особой технологии изготовления получаются волокнистые полотна высокой прочности. В итоге, качественное изделие легко справиться с весом продуктов до 20 кг.

Печать на крафт-пакетах

Использование современных технологий печати на пакетах позволяет добиться узнаваемости бренда. Наносится она при помощи специальной краски, не нанося урон экологичности изделия. Материал не содержит токсинов.

Выбор варианта печати зависит от типа изображения и предпочтений заказчика. Лого может иметь любой размер, включать надписи и прочее, быть однотонным либо многоцветным. В итоге заказчик получает доступную и эффективную рекламу бренда. Ведь печать на пакетах является ненавязчивым маркетингом, в отличие от навязчивой рекламной информации со стороны СМИ и интернета, а также бигбордов и наклейках на транспорте.

Преимущества крафт-пакетов с изображениями

Экологичность. При помощи таких изделий можно не только переносить, но и хранить продукты питания, медикаменты и другие изделия продолжительное время. После использования такие пакеты легко утилизируются без загрязнения окружающей среды.

Долговечность. Стоит отметить многоразовость крафт-пакетов. Они на протяжении долго времени сохраняют форму и внешние характеристики.

Также стоит отметить наличие пор для быстрого воздухообмена между помещёнными продуктами и окружающей средой. Что положительно сказывается на их сроках хранения.

Презентабельные внешние характеристики. На бумажные пакеты наносят разные по качеству и содержанию изображения, что активно используется в рекламных компаниях.

Евгений Счастливый