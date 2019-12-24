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Детей с ограниченными возможностями пригласили на новогоднюю елку

Общественная организация Краснодарского края «Мир без границ», лидером которой является депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, организовала Новогоднюю елку для детей с ограниченными возможностями здоровья в Новороссийске.

 

Во дворце творчества детей и молодежи имени Сипягина ребят ждали сказочные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. С Новым годом ребят и их родителей поздравил председатель общественной организации «Мир без границ» Виталий Козырев. После развлекательной программы у елки для детей силами творческих коллективов дворца творчества был проведен праздничный концерт. В заключении все дети получили сладкие новогодние подарки от депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского.

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Категория: Новости / Общество

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