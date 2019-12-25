Владимир Синяговский: Каждый ребёнок ждёт чуда...

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В Туапсинском районе Краснодарского края ежегодно проходят традиционные новогодние утренники организованные главой муниципального образования, для детей с ограниченными возможностями. Ребята весь год ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

И произойти этому новогоднему чуду помогают администрация района и депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский.

Праздник для детей с ограниченными возможностями открылся спектаклем театральной студии «Карнавал». Мудрая сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» заставляла маленьких зрителей плакать и смеяться и конечно же с напряжением следить за приключениями отважной Герды, победившей мороз и холод и растопившей лёд, сковавший сердце Кая.

Ну, а после спектакля под Новогодней ёлкой Дед Мороз каждому ребёнку вручил подарки от исполняющего обязанности главы Туапсинского района и депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимира Синяговского.

— Каждый ребёнок верит в чудо, — уверен российский парламентарий. – И поддерживать в нем эту веру должны мы взрослые. Именно во время таких праздников в их маленьких сердцах и душах закладывается понимание добра и справедливости. А воспоминания о встрече с Дедом Морозом останутся на всю жизнь. Мы вырастаем, а вера в возможность чуда остаётся на всю жизнь. Наверно это главное!

По инициативе депутата Госдумы почти 1900 ребят, проживающих на территории Туапсинского избирательного округа, получили новогодние подарки от общественной организации Краснодарского края "Мир без границ".

Источник: http://gosnovosti.com/2019/12/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%91%d0%bd%d0%be%d0%ba/