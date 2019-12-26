В Северском районе установлены инфицированные объекты по африканской чуме свиней

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует о том, что 25.12.2019 в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» при исследовании патологического материала от диких кабанов методом ПЦР выявлен вирус африканской чумы свиней.

Две головы диких кабанов были отстреляны в Верхне-Афипском охотхозяйстве Северского района Краснодарского края.

Специалистами управления ветеринарии Краснодарского края проводится работа по локализации инфицированного объекта и недопущению дальнейшего распространения заболевания на территории Краснодарского краяи сопредельных территорий, в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».